«تعليم المدينة» ينفذ 11 برنامجاً استفاد منها 3415 متدربة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت إدارة التعليم بالمدينة المنورة برنامج "أمسيات رمضانية" التدريبي الذي اشتمل على 11 برنامجاً تدريبياً –عن بعد– استفاد منها 3415 متدربة من منسوبات التعليم بالمنطقة.

وتضمّنت الحقائب التدريبية للبرنامج الذي نظّمته إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة مجالات تحفيز الذات، وفن إدارة الوقت، ومهارات العمل التطوّعي، وثقافة العمل المؤسسي، وتعزيز المهارات الذاتية في المجالات المعرفية لمنسوبات القطاع التعليمي.