شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تُفعّل مشروع «خبير القهوة السعودية» في 3 فنادق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي اليوم، تفعيل مشروع "خبير القهوة السعودية" عبر ركن خاص في كلٍ من فندقيّ "الريتز" كارلتون والكراون بلازا في الرياض، وفندق الهيلتون بجدة، وذلك ضمن تفعيلات تشمل العديد من الفنادق في مختلف مدن المملكة، للاحتفاء بالقهوة السعودية والاعتزاز بالعادات المرتبطة بها والتي تُعبّر عن ثراء ثقافي في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي المشروع بوصفه أحد مشاريع مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة لبرامج رؤية المملكة 2030.

ويتكوّن ركن "خبير القهوة السعودية" من خيمة تراثية تحمل عبق الماضي بألوانها وتصميمها التقليدي الأصيل، ويُمثّل الركن منصة يستقبل من خلالها خبراء القهوة السعودية الزوار بمختلف الفئات العمرية؛ لتعريفهم بالطرق المتنوعة لإعداد وتحضير القهوة السعودية، وكيفية تقديمها وسط أجواء مميزة مستوحاة من التراث.

ويهدُف مشروع "خبير القهوة السعودية" إلى تأصيل العادات والتقاليد المرتبطة بإعداد وتحضير وتقديم القهوة السعودية، عبر محتوى معرفي يُقدّمه خبراء متخصصون لكافة أفراد المجتمع، بما يعكس الدلالات الثقافية للقهوة السعودية.