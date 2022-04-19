شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 20 منشأة مخالفة للاحترازات خلال رمضان بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 5 آلاف جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء وجودة المعروضات

• رصد 1244 مخالفة صحية ونظامية خلال الجولات المنفذة

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات الميدانية على المرافق التجارية ذات الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك؛ وذلك لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بأمانة عسير الدكتور محمد العاوي، بأن الفرق الرقابية نفذت أكثر من 5 آلاف جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء وجودة المعروضات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، وشملت الجولات التفتيشية المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر ومحال بيع المأكولات الرمضانية.

وأشار العاوي إلى أنه تم رصد 1244 مخالفة صحية ونظامية خلال الجولات المنفذة، وتم إغلاق 20 منشأة مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية و البلدية، مؤكداً أن تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين أسهم في تعزيز امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات.