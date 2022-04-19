أمير الباحة يستقبل ممثل مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة فى مكتبه اليوم ، ممثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بالمنطقة محمد الغامدي.

وناقش سموه عدداً من الأمور المتعلقة بمشروع الإسكان التنموى لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه بمحافظة العقيق وبحث آلية متابعة الوحدات السكنية ومدى جاهزيتها ، مؤكدا أن هذه المشاريع الموجهة بالمقام الأول للمواطن هي انعكاس لدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع برامج الإسكان التنموي .

وتسلم سمو أمير الباحة التقرير الإعلامي لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي بمحافظة العقيق .

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فيما ثمن الغامدي دعم واهتمام سموه بتنفيذ المشاريع الخيرية بمنطقة الباحة، بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من أبناء المنطقة .