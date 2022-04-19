محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الرئيس رشاد العليمي يؤدي اليمين الدستورية في هذه اللحظات بالعاصمة عدن

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى قاعة أداء اليمين الدستورية في مدينة عدن، إلى جانب أعضاء المجلس الرئاسي. وقالت المصادر، إن الدكتور رشاد العليمي، وصل إلى القاعة التي يجتمع فيها البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن وسط إجراءات أمنية مشددة، لأداء اليمين الدستورية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

ووصل العليمي في وقت سابق، إلى مطار عدن الدولي لأداء اليمين الدستورية، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، بعد يومين من توافد قيادات الدولة.

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