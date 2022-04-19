محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : وصول طائرتين عسكريتين الى مطار عدن وهذا ما كان على متنهما
وصلت، اليوم الثلاثاء، طائرتان سعوديتان، إلى مطار عدن، لنقل بقية مسؤولي الدولة إلى العاصمة المؤقتة.
وأكدت مصادر ملاحية وصول طائرتين عسكريتين سعوديتين إلى مطار عدن، صباح اليوم الثلاثاء، على متنهما عدد من المسؤولين اليمنيين، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.
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جاء ذلك، عقب وصول رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورئاسة الوزراء وأعضاء الحكومة خلال اليومين الماضيين.
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