أسعار النفط تتراجع.. وخسائر تلوح في الأفق

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار النفط، اليوم، في ظل مخاوف الأسواق من تداعيات عمليات الإغلاق في الصين، التي تم فرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.70% إلى 107.45 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.56% إلى 112.53 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرج”.

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وجاء الهبوط على الرغم من إعلان ليبيا، العضو في منظمة “أوبك”، أمس، أنها علقت إنتاج الخام في أكبر حقولها النفطية، حيث تم إعلان حالة “القوة القاهرة” في حقل الشرارة.

في حين أغلقت أسعار النفط، أمس الاثنين، مرتفعة أكثر من 1%، حيث أنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.46 دولار، أو 1.3% لتسجل عند التسوية 113.16 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة ارتفع العقد إلى 114.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس الماضي.

كما أغلقت أمس عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.26 دولار، أو 1.2%، إلى 108.21 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخام الأمريكي إلى 109.81 دولار وهو أيضا الأعلى منذ 28 مارس.