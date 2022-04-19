بزيادة 3% عن العام الماضي.. ارتفاع أرباح «زين البحرين» إلى 1.57 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أرباح شركة «زين البحرين» التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة في مملكة البحرين، إلى 1.57 مليون دينار (4.27 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2022، بنسبة قدرها 3%، قياساً بأرباح قدرها 1.53 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2021.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الأول 2022 بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.749 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1.731 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها في 2021. وبلغت الإيرادات في الفترة نفسها 17.200 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ16.507 مليون دينار بحريني في الربع الأول 2021.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، بلغ إجمالي حقوق ملكية المساهمين 77.533 مليون دينار بحريني في الربع الأول 2022 بانخفاض نسبته 2% على أساس سنوي مقارنة بـ 78.870 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021. وبلغت أصول الشركة مع نهاية الربع الأول 2022 المنتهي في 31 مارس 128.288 مليون دينار بحريني بانخفاض نسبته 2% على أساس سنوي مقارنة بـ131.077 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021.

وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «لقد بدأنا هذا العام ببداية ممتازة حيث واصلت زين البحرين أدائها العالي الذي شهدته في عام 2021. نحن الآن في وضع قوي لتقديم أفضل إمكانياتنا وخدماتنا المدمجة كشركة إتصالات مبتكرة ومتكاملة في المملكة. وحققت الشركة نمو في نتائجها التشغيلية من خلال تطوير كفاءتها التنموية وتجربة العملاء بالاستمرار في استراتيجياتها للتحول الرقمي وتنمية الحلول التكنولوجية المبتكرة.»

وواصل رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «تلعب زين البحرين دوراً مهماً في دعم رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق اقتصاد رقمي يتضمن توسعة الشبكة والاستثمار في ابتكارات جديدة للإرتقاء بتجربة المستخدم وتنمية البنية التحتية الرقمية لتطوير الجيل القادم. نحن أول شركة إتصالات بالمملكة تقوم باستخدام تقنية إنترنت الأشياء ضيقة المسار (NB-IoT)، وتطبيق تقنية إريكسون المتطورة(NR-NR) للإرسال المزدوج بتقسيم الوقت لتجميع الموجات الحاملة لشبكة الجيل الخامس (5G)، لاستخدامها على ترددات النطاق المتوسط بهدف إتاحة معدلات أعلى للبيانات، وذلك جزء من التزام زين البحرين لتوسعة نطاق تغطية شبكتي الجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G) في المملكة. وقمنا أيضاً بتوسعة خدمات الجيل الخامس (5G) حول المملكة، و تعزيز خدمات الفايبر وذلك لتوفير خدمات مذهلة لعملائنا.»

وأضاف رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «ستواصل زين البحرين دعمها للتحول الرقمي والاستمرار بتقديم تجربة عملاء فائقة.»