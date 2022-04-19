نائب أمير نجران يلتقي بمدير العمليات المشتركة والدوريات بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، بمدير العمليات المشتركة والدوريات بالمنطقة الدكتور العقيد عبدالله بن علي الشهراني.
وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في العمليات المشتركة، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به لخدمة جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة.
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