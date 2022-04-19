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نائب أمير نجران يلتقي بمدير العمليات المشتركة والدوريات بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، بمدير العمليات المشتركة والدوريات بالمنطقة الدكتور العقيد عبدالله بن علي الشهراني.

 

وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في العمليات المشتركة، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به لخدمة جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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