محمد بن مسعود - الدمام - شاهد فيديو” ..بكل جراءة ..اميرة سعودية تكشف عن ما فعلته في مصر

كشفت الأميرة لمياء بنت ماجد خلال لقائها في “برنامج الليوان” عن حصولها على شهادة جامعية مزورة بعد دراستها الإعلام أون لاين. مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد إنهاء دراستها أن الجامعة غير معتمدة.

ووجه الإعلامي عبدالله المديفر مقدم البرنامج سؤالا للأميرة لمياء قال فيه: هل شهادتك الجامعية مزورة؟، وردت الأميرة قائلة: “صحيح.”

وأشارت إلى أنها ” عندما تخرجت من المدرسة كانت تريد عمل مجلة لتتحدث عن إنجازات الأميرات السعوديات”. لافتة إلى أنها كانت تسافر إلى لندن وهي في سن صغيرة واكتشفت وجود كتب كثيرة ومقالات عن الأميرات السعوديات وأميرات الخمار.

وتابعت: كان هناك ظلم كبير للأميرات السعوديات تتعلق بالصورة الذهنية عنهن في لندن ولذلك قررت عمل مجلة وفي كل عدد أتحدث عن أميرة من العائلة أنجزت شيء”.

وأوضحت أنها تحدثت مع شقيقها الأمير سعود – رحمه الله- بشأن رغبتها في دراسة الإعلام. لافتة إلى أنه رفض لأن الجامعة كانت مختلطة.

وأضافت : أنها “درست الإعلام أون لاين لمدة 3 سنوات ونصف وعندما ذهبت للمطالبة بأوراقها للتقديم على الماجستير اكتشفت أن الجامعة غير معتمدة. “

واختتمت قائلة: ” عدت الدراسة في القاهرة وأخذت شهادتي في التسويق الإعلاني والعلاقات العامة والصحافة”.



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