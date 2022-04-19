الخطوط السعودية تحقق نمواً في أعداد الرحلات بنسبة 75% خلال الربع الأول من 2022

حققت الخطوط الجوية العربية السعودية ارتفاعاً في أعداد الرحلات خلال الربع الأول من العام 2022م ،بحسب تقرير الأداء التشغيلي الذي أظهر نمواً في أعداد الضيوف والرحلات .

وبين تقرير الأداء التشغيلي نقل الخطوط السعودية أكثر من "5,1" ملايين ضيف بنسبة نمو بلغت " 75% " مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للحراك السياحي في العديد من مدن المملكة بإقامة الفعاليات والمناسبات العالمية مشيراً إلى أن هذه المعدلات في اتجاه تصاعدي نحو التعافي التدريجي لقطاع النقل الجوي من آثار الجائحة .

وتضمّن التقرير كذلك تشغيل "الخطوط السعودية" لما يزيد عن "40" ألف رحلة مجدولة وإضافية على القطاعين الداخلي والدولي بنسبة زيادة بلغت " 44%" عن عدد الرحلات خلال الربع الأول لعام 2021م، وذلك من خلال أسطولها الحديث المكون من "144" طائرة من طرازات بوينج "B777" و "B787"دريملاينر وإيرباص "A320" و "A321" و"A330"، وبلغت عدد ساعات الطيران المنفذة خلال الربع الأول لعام 2022م "101,6" ألف ساعة بزيادة " 77% ".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن نتائج تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الحالي إيجابية وتُعد تتويجاً لجهود منسوبي " الخطوط السعودية" الذين أسهموا في وضع الخطط لعودة الأداء والعمليات التشغيلية بشكل تدريجي لما قبل الجائحة ولم يدخروا وسعاً في تنفيذها على الوجه الأكمل إلى جانب تقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي كان لها دور في تعزيز تجربة السفر للضيوف.