أمانة عسير تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية وتغلق 20 منشأة خلال رمضان

كثفت الفرق الرقابية بأمانة عسير و بلدياتها جهودها الميدانية على المرافق التجارية ذات الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك؛ وذلك لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بأمانة عسير الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية قد نفذت أكثر من 5 آلاف جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء وجودة المعروضات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، وشملت الجولات التفتيشية المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية.

وبين العاوي بأن الجهود الميدانية قد عززت من امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الرادعة بحق المخالفين.

هذا و قد رصدت فرق الرقابة نحو 1244 مخالفة صحية ونظامية خلال الجولات المنفذة، وتم إغلاق 20 منشأة مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية و البلدية.

وأكد الدكتور محمد العاوي بأن الحملات الرقابية مستمرة طوال شهر رمضان المبارك لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.