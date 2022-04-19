الأرصاد: رياح نشطة تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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