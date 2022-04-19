شكرا لقرائتكم خبر عن 104 ألف نسخة من المصاحف الشريفة هدية خادم الحرمين لموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام برواية ورش إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، والبالغة (104) آلاف نسخة, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد بن عايد البلوي, وذلك بمقر دار المصحف الشريف التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية في العاصمة نواكشوط.

وأكد معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا الدكتور بيت الله أحمد الأسود، أن هذه الهدية من أغلى الهدايا وتفوق أي هدية أخرى مهما كانت قيمتها المعنوية والمادية، وهي تكريس للأواصر الدينية والأخوية ووشائج القربى الضاربة في القدم بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وثمّن معاليه العلاقات التي تربط بين المملكة وجمهورية موريتانيا الإسلامية, مؤكداً أنه لا يوجد ما يفرقهما بل يجمعهما التاريخ والحضارة والدين واللغة وأواصر القربى والمصير المشترك.