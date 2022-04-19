محمد بن مسعود - الدمام - رفع مجلس النواب في جلسته قبل قليل اقتراحًا مستعجلًا إلى الحكومة طالب فيه بشمول يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022 ضمن إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لكونه يقع بين إجازتين.
وقال أحد مقدمي المقترح النائب أحمد الأنصاري أن الاقتراح يأتي أسوةً بما تطبقه الكثير من الدول بجعل اليوم المقطوع بين عطلتين يوم إجازة لتحقيق الاستفادة الأكبر للعاملين من الإجازة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «النواب» يطالب بإجازة في أوّل «خميس» في مايو القادم ضمن «عطلة عيد الفطر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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