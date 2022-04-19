اخبار الخليج – مخصصة لدراسة الهندسة في الجامعات المحلية.. جمعية «المهندسين» تعلن عن منح اليوبيل الذهبي  

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات جمعية المهندسين البحرينية خلال احتفالاتها باليويل الذهبي لتأسيسها، أعلن رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عيدالعزيز توفيقي عن إطلاق عشر منح دراسية لدراسة الهندسة في جامعة البحرين وبولتكنيك البحرين تحت اسم «منح اليوبيل الذهبي» وهي منح تضاف لمنح برنامج الجمعية التي تقدمها بشكل مستمرمنذ إطلاق البرنامج في العام 1992م.

وأشار توفيقي إلى منح اليويبيل الذهبي متوفرة لطلبة الهندسة في جامعة البحرين وجامعة بولتكنيك البحرين، إلا أنه يمكن لطلبة الجامعات الخاصة المحلية الاستفادة من هذه المنح، على أن يكون حجم الاستفادة منها مساوياً لطلبة الجامعتين المذكورتين، وذلك لدراسة بكالوريس الهندسة في التخصصات الهندسية المختلفة.

وأكد توفيقي على أن برنامج منح اليوبيل الذهبي أعلن عنه ضمن مبادرات جمعية المهندسين البحرينية بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية في منتصف مارس الماضي، وأن هذا البرنامج وبرنامج منح الجمعية الاعتيادي، جاءا انطلاقاً من التزام جمعية المهندسين البحرينية في الخدمة والشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، وعملاً بمسئوليتها الاجتماعية، حيث دأبت الجمعية منذ بدايات تأسيسها على تشجيع الطلبة لدراسة التخصصات الهندسية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تطورت منذ العام 1992م إلى برنامج منتظم استفاد منه أكثر من 200 طالب منذ إطلاقه.

ودعا رئيس جمعية المهندسين البحرينية الطلبة البحرينيين ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام حسب منح الجمعية الاعتيادية وأهمها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية وحاصلاً على عضوية طالب في الجمعية، سرعة الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية http://bse.bh/en داعياً الراغبين في التقديم للاستفادة من هذا البرنامج عن طريق التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالمنح الدراسية [email protected] لتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب المنحة، ومن ثم النظر في كافة الطلبات من قبل اللجنة المختصة بالمنح في جمعية المهندسين البحرينية.