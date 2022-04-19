“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً .

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