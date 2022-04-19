الصحة ​​تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تسجيل 143 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 240 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السعودية إلى 752,848 حالة.
كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 739,536 حالة.
وأشارت الوزارة الي تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,072 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,877,110) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.
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