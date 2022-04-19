اخبار الخليج – فرع البحرين في الجمعية العالمية للإنترنت ينتخب مجلس إدارته الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب مجلس إدارة الجمعية العالمية للإنترنت – فرع البحرين السيد أحمد عطية الله الحجيري رئيسا له، والسيد علي المشعل نائبا للرئيس، فيما جرى انتخاب السيد راشد السنان أمينا ماليا، والسيدة عزة فاضل سكرتير مجلس الإدارة، والسيدتان دعاء عامر ومروة رضوان عضوتين في مجلس إدارة هذه الجمعية التي هي عبارة عن تجمع معني بالإنترنت داخل جمعية البحرين لشركات التقنية «بتك».

جاء ذلك عشية عقد الجمعية العالمية للانترنت – فرع البحرين جمعيتها العمومية العادية، صادق خلالها الأعضاء على التقريرين الأدبي والمالي، بعد استعراض إنجازات العامين السابقين 2020-2021، ونقاش خطط ومبادرات وبرامج الجمعية للعامين القادمين.

وفي تصريح له بعد الاجتماع، أكد الحجيري أن مجلس إدارة الجمعية سيعمل على المضي قدما في تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمها، وبما يدعم تطور صناعة الانترنت في البحرين في إطار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والأهداف الطموحة لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، إضافة إلى تعزير العلاقات مع الهيئات المعنية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ككل مثل وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وغيرها.

وأكد الحجيري أن الجمعية تعمل أيضا على تعزيز وتطوير الإنترنت كبنية تحتية كتقنية عالمية ومورد لإثراء حياة الناس وقوة نافعة في المجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء عالميا على السمعة العالمية الرائدة لقطاع الانترنت في البحرين، والفرص الناشئة عن هذا القطاع الذي أصبح مكونًا رئيسًا للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الأساسية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها.

يشار إلى أن جمعية الإنترنت الدولية هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1992 تقوم بتوجيه ما يتعلق بوضع معايير وسياسات الإنترنت على مستوى العالم، وذلك وفقا لمهمتها في تطور واستخدام الإنترنت من أجل مصلحة كل الناس على وجه الأرض، وتمتلك جمعية الإنترنت مكاتب بالقرب من واشنطن، وجنيف، وللجمعية قاعدة عضوية تضم ما يزيد عن 130 منظمة وأكثر من 55.000 عضوية فردية، وأكثر من 90 فرعا حول العالم.