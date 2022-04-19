شكرا لقرائتكم خبر عن الفريح : تجهيز 500 تصريح للمعتكفين بالمسجد الحرام في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الانتهاء من الاعدادات الكاملة لبرنامج الاعتكاف في شهر رمضان المبارك

• الرئاسة أعدت كل ما يحتاج له المعتكفين من وجبات جافة وحقائب وخزانات

قال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح، أنه تم تجهيز الاعدادات الكاملة لبرنامج الاعتكاف في شهر رمضان المبارك في الـ10 ايام القادمة وسخرت الوكالة كافة جهودها لتنفيذ هذه العباده وتيسيرها على القاصدين.

وأوض الفريح خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم": "أنه تم تجهيز ما يقارب 500 تصريح وبطاقة للمعتكفين في المسجد الحرام وقد خصص بدروم الملك فهد رحمه الله للمعتكفين في هذا الشهرالمبارك، بحيث يكون دخولهم من بداية العشر الاواخر ليلة 21 رمضان وحتى ليلة العيد ونسأل الله أن يتقبل منهم أعمالهم" .

واكد الفريح أن الرئاسة أعدت كل ما يحتاج له المعتكفين من وجبات جافة وحقائب وخزانات تكفيهم، حتى لا ينشغلوا بغير العبادة " من قراءة القرآن والصلاة".