ارتفاع طفيف للذهب بالسعودية.. وعيار 21 يتجاوز 208 ريالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في السعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس الإثنين؛ حيث سجل سعر الجرام من المعدن الأصفر عيار 21 الأكثر تداولًا بالمملكة نحو (208.35) ريال.
فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو (238.12) ريال، وعيار 22 نحو (218.27) ريال، وعيار 18 نحو (178.59) ريال، وعيار 14 نحو (38.90) ريال.
وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,666.82) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,746.19) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (1,904.94) ريال.
وسجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو (261.93) ريال، والسبيكة 5 جرامات نحو (1,238.21) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحوا (2,447.84) ريال، والسبيكة 20 جراما نحو (4,862.35) ريال، والسبيكة 50 جراما نحو (12,072.53) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (24,097.45) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (239,783.87) ريال.
وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار واستقراره.
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وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة (0.1%) ليسجل ( 1977.19) دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.2%) لتسجل (1981.60) دولار للأونصة.
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