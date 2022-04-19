“الأمن البيئي” يضبط مخالفين لنظام مكافحة التلوث والمخلفات الصناعية بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم العثور على أفران استُخدمت لحرق مخلفات صناعية داخل مزرعة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

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