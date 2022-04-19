اخبار دوليه – روسيا: مقاتلاتنا دمرت 60 هدفا عسكريا ومستودعين لصواريخ «توشكا يو» في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو قصف 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا بما في ذلك مستودعين لصواريخ «توشكا-يو»وإسقاط مقاتلة «ميغ 29» وأربع مسيّرات.

وجاء في التقرير اليوم لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ55.

-خلال الليل، تم تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية.

-مقاتلاتنا دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ «Tochka-U».

– استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتان من طراز Buk-M1، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية.

-إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «MiG-29» (ميغ 29)واربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز «Tochka-U» (توشكا يو)

-منذ بداية العملية العسكرية ، تم تدمير 140 طائرة، و 487 طائرة بدون طيار، و 252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و 2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و 256 منشأة MLRS وغيرها.