اخبار الخليج – «النواب» يرجع قانون الصحافة لـ«الخدمات» لمزيدٍ من الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب بالاجماع على إرجاع تقرير قانون الصحافة والإعلام للجنة الخدمات النيابية لمدّة أسبوعين وذلك لمزيد من الدراسة. وجاء ذلك بعد طلبٍ تقدّم به رئيس اللجنة أحمد الأنصاري في الجلسة المنعقدة الآن.

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