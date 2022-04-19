كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 505.2 مليون حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 505 مليون حالة. وبلغ إجمالي إصابات كورونا العالمية ، نحو 505 ملايين و209 آلاف و437 حالة. وأظهرت بيانات حديثة اليوم ، وصول إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و224 ألف و758 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 456 مليونا و669 ألفا و604 حالات. أخبار قد تهمك

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