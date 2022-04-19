زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب اليابان. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن مركز الزلزال وقع على عمق 90 كيلومتراً في محافظة فوكوشيما، مشيرةً إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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