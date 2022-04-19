اخبار الخليج – بايدن يدعو لاجتماع مع الحلفاء بشأن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة، الثلاثاء، لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف أن روسيا بدأت بشن هجوم جديد للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.
وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن الاجتماع الذي أُعلن عنه في جدول مواعيد بايدن هو «جزء من تنسيقنا المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا»، من دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.
وقال البيت الأبيض إن الاجتماع سيشمل «بذل جهود لمحاسبة روسيا» على هجومها على أوكرانيا.
ويأتي الاجتماع في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد كانت تستعدّ له منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ أسابيع.
واشتد القتال في شرق أوكرانيا بعد سحب روسيا لقواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف وتركيز جهودها على دونباس التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو منذ 2014.
وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على موسكو من خلال العقوبات، إضافة الى إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية وغيرها.
وعند سؤاله، الاثنين، إن كان سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريبا ضد موسكو، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: «سنواصل تصعيد عقوباتنا المالية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي حتى تتراجع موسكو عن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا».
وأضاف: «لم نر هذا حتى الآن، لذلك سنواصل رفع تكاليف» الحرب على روسيا.
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