اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب نسبيا خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب نسبيا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد و تصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 25 %.