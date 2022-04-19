حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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