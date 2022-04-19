نصائح مهمة لتغذية الحامل في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام -

وجهت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، عدة نصائح لاتباع نمط غذائي صحي للمرأة الحامل في شهر رمضان، ومنها التقليل من شرب المنبهات والإكثار من السوائل.

ونصحت الوزارة بتناول وجبة الإفطار على مراحل وببطء، ويُفضل تمهيد المعدة بالتمر والماء، والحرص على تناول وجبة السحور الغنية بالعناصر الغذائية، وكذلك تجنب الاستلقاء المباشر بعد الأكل.

كما نصحت بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات إلى أربع أو خمس وجبات، وأخذ قسط كافٍ من النوم.