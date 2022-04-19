جونسون يعتزم الاعتذار أمام البرلمان البريطاني

وسيسعى جونسون إلى إقناع السياسيين بأن هناك قضايا أكبر يجب التركيز عليها أكثر من “بارتي جيت”. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أطلقت تسمية “بارتي جيت” على التحقيقات الخاصة بإقامة جونسون ومعاونيه حفلات رغم حالة الإغلاق العام أثناء ذورة جائحة كورونا.
وفي الأسبوع الماضي، غرمت الشرطة جونسون لحضوره حفل عيد ميلاد في قاعة مجلس الوزراء في يونيو 2020، بينما كانت قيود فيروس كورونا مفروضة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ثم اتُهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ليس فقط بحضور حفل وداع لمدير الاتصالات السابق لي كاين في 13 نوفمبر 2020 ، ولكن أيضا بالتحريض على القيام بذلك.
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