محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة الصحة، أهم أسباب الإصابات الرياضية، مشيرة إلى أنَّ الضغط وإجهاد الجسم من الأسباب الرئيسية لحدوث الإصابات الرياضية.

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