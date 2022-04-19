“شؤون الحرمين” توضح المتطلبات الواجب توافرها في طالبي الاعتكاف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرض الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين، بدر الفريح، المتطلبات الواجب توافرها في طالبي الاعتكاف.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن هناك عدة متطلبات يجب توافرها في طلب الاعتكاف، تتمثل في الهوية واستكمال إجراءات التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسليم تصريح الاعتكاف قبل استكمال هذه المتطلبات.
وأضاف أن صلاحية تصريح الاعتكاف تستمر حتى نهاية الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن صلاحية التصريح تبدأ من يوم 21 رمضان وحتى ليلة عيد الفطر.
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