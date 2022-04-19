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برشلونة يتلقى صدمة جديدة بالهزيمة أمام قادش

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى صدمة جديدة بعد أيام من خروجه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه قادش بنتيجة 0 – 1 في ختام الجولة الـ 32 من لكرة القدم.

سجل لوكاس بيريز هدف الفوز لقادش بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

ورفع قادش رصيده بذلك إلى 31 نقطة ليغادر مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف المتصدر، وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وأشبيلية، وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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