برشلونة يتلقى صدمة جديدة بالهزيمة أمام قادش

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى برشلونة صدمة جديدة بعد أيام من خروجه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بالخسارة على ملعبه أمام ضيفه قادش بنتيجة 0 – 1 في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لوكاس بيريز هدف الفوز لقادش بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

ورفع قادش رصيده بذلك إلى 31 نقطة ليغادر مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وأشبيلية، وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.