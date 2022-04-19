ضبط 6 أشخاص تسولوا بطريقة مباشرة أمام المساجد والأسواق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
واصلت الجهات الأمنية حملتها لضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة، حيث قامت بضبط 6 أشخاص قاموا بالتسول بطريقة مباشرة بينهم 4 نساء.
وضبطت الجهات الأمنية سيدة في حائل كانت تقوم باستعطاف المصلين أمام أحد المساجد، وسيدة أخرى كانت تتسول بطريقة مباشرة في أحد الأسواق، بالإضافة لشخص تسول بطريقة مباشرة أمام محطة وقود.
وكان من المضبوطين كذلك سيدتان تسولتا بطريقة مباشرة عند أحد المساجد، وكذلك شخص كان يتسول بجوار أحد المحلات التجارية بطريقة مباشرة، وجرى تسليم جميع المخالفين لجهات الاختصاص.
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