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ما هو موقف من يملك فيلا تحت الإنشاء من دعم “سكني”؟

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن من شروط البرنامج ألا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.

وجاء توضيح البرنامج ردًا على استفسار أحد الأشخاص، حول مدى إمكانية الاستفادة من الدعم بالبرنامج لمن يملك فيلا خاصة تحت الإنشاء.

كما رد البرنامج على استفسار أحد الأشخاص حول فك الرهن لاستلام الدفعة الإضافية، لافتًا إلى أن كل ما يتعلق بالأمور التمويلية، يكون لدى الجهة التمويلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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