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شروط الحصول على رخصة الأسلحـة الفردية وأسلحـة الصيد

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرض الأمن العام مجدداً شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحـة النارية الفردية وأسلحـة الصيد.

وأوضح أنه يُشترَط أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية، ومن القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

وأضاف أنه يُشترَط ألا يكون طالب الرخصة مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السـلاح، وألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السـلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلومات، وأخيرًا تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

ولفت إلى أن رخصة السـلاح أو اقتناءه تُلغى إذا تقررت مصادرة السـلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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