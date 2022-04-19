عاجل | نظام مراقبة للحدائق المزدحمة

وتعتزم أمانة منطقة الرياض التعاقد مع شركة متخصصة لتركيب نظام مراقبة ذكي في الحدائق والمتنزهات لمدينة الرياض.
وتهدف الأمانة من التعاقد إلى تركيب نظام المراقبة لمجموعة من الحدائق والمنتزهات الأكثر ازدحاما في مدينة الرياض لأهداف السلامة العامة والوقاية من أي حوادث ومتابعة المواقع المزدحمة عن قرب مع إمكانية العودة إلى التسجيلات في حال وقوع حوادث.
أهم حدائق ومتنزهات الرياض
العليا
حي المروج
الشذى
الملقى
حديقة الحيوان
غرناطة
دوت الخليج
حي العليا
المناخ
النهضة
وادي حنيفة
منتزه الملك سلمان البري
منتزه السلام
منتزه الملك عبدالله بالملز
منتزه الروضة
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