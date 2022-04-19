الجهات الأمنية تقبض على مواطن وجه إشارات غير لائقة لرجل أمن

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عاجل | نظام مراقبة للحدائق المزدحمة
بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، تسعى العديد من أمانات المناطق إلى الاستفادة من التقنية...
وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق
رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة اليوم، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق.وأكد وزير...
القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر إعلانات مواقع التواصل
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائه قدرته على...
عاجل | العمل والإجازة يلغيان بلاغات تغيب العمالة الكيدية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يتحقق فيها بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها أصحاب العمل تجاه...
النيابة تأمر بالقبض على شخص اعتدى على رجل أمن بإشارات غير لائقة
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل...
إعفاء فئة عمرية من السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على تأشيرة سياحية أمريكية
أعلنت السفارة الأمريكية، عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50...
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