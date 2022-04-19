الجهات الأمنية تقبض على مواطن وجه إشارات غير لائقة لرجل أمن

عاجل | نظام مراقبة للحدائق المزدحمة بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، تسعى العديد من أمانات المناطق إلى الاستفادة من التقنية... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة اليوم، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق.وأكد وزير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر إعلانات مواقع التواصل قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائه قدرته على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

عاجل | العمل والإجازة يلغيان بلاغات تغيب العمالة الكيدية حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يتحقق فيها بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها أصحاب العمل تجاه... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

النيابة تأمر بالقبض على شخص اعتدى على رجل أمن بإشارات غير لائقة صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

إعفاء فئة عمرية من السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على تأشيرة سياحية أمريكية أعلنت السفارة الأمريكية، عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 رمضان 1443 هـ 18 رمضان 1443 هـ

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