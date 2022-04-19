وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة اليوم، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع، أن رعاية القيادة أسهمت في تحقيق مكتسبات وطنية في مجال مكافحة جائحة كورونا، ودعم جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للسيطرة على الوضع الوبائي للجائحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير الدورية وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، شملت عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها لتحقيق الإنجازات التنموية في كافة المناطق وفق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي من ضمنها مبادرات الإرتقاء بمستوى السلامة المرورية.

وفي ختام الاجتماع توصل وزير الداخلية وأمراء المناطق إلى عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.