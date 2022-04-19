شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر سفرة إفطار صائمين في «عنك» بطول 500 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة «عنك» إقامة فعالية مميزة تحت عنوان «لن ننساكم» برعاية جمعية «عنك» الخيرية، تضمنت أكبر سفرة لإفطار الصائمين، بطول 500 متر، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 1500 صائم.

باب البر

وأفاد المدير التنفيذي للجمعية خالد الخالدي أن هذه المبادرة هدفت إلى التصدق على أرواح الراحلين، ومن باب البر بالأموات، ورجاء الأجر والمثوبة لهم.

وأضاف إن جميع الأهالي شاركوا، ولله الحمد، في هذه المبادرة كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، مشيرًا إلى مشاركة 80 متطوعًا، في التنظيم والتوزيع وتقديم جميع الخدمات.

مشاركة الأهالي

وبيَّن أن طول السفرة تقريبا، 500 متر، وهي الأطول في رمضان الحالي، وكانت تستهدف 900 صائم، إلا أنها استوعبت أكثر من 1500 مفطر.

وقال: جميع الوجبات كانت مقدمة من الجمعية، إضافة إلى أهالي عنك الذين تسابقوا للمشاركة في هذا العمل الخيري، من خلال تجهيز الوجبات منزليا. وأضاف: مشروع إفطار صائم، بجمعية عنك، مستمر طوال شهر رمضان المبارك.

تسابق الأهالي في إعداد الوجبات