موعد أذان المغرب والفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان 1443

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية يوم 18 رمضان بتوقيت منطقة مكة المكرمة. ويؤذن بصلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة، أما الشروق ففي تمام الخامسة و58 دقيقة، والظهر في الثانية عشرة و20 دقيقة، والعصر في الثالثة و44 دقيقة، أما موعد أذان المغرب ففي الساعة السادسة و42 دقيقة، والعشاء في تمام الثامنة و42 دقيقة.

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