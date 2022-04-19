ضبط 1.2 ألف مخالفة في 833 عيادة أسنان خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، إحصائيات الحملة الرقابية على عيادات الأسنان الخاصة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 1.2 ألف ممارسة مخالفة في 833 مؤسسة صحية، وذلك خلال زيارة أكثر من 2.2 ألف عيادة أسنان في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحملة الرقابية بدأت من تاريخ 10 حتى 17 أبريل 2022، مؤكدة مواصلة الرقابة على جميع المؤسسات الصحية.