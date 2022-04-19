ضبط مخالفَيْن لتلويث البيئة بمخلفات صناعية في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَيْن لنظام البيئة، لثلويث البيئة بمخلفات صناعية بطريقة غير نظامية في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عثر بحوزتهما على أفران استُخدمت لحرق مخلفات صناعية داخل مزرعة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة.
ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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