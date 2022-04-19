شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد أهمية برامج «هدف» لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية البرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية «هدف»، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والشابات؛ لتقليص نسب البطالة بشكل مدروس ومنظم من أجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة «حفظها الله»، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدَّم اليوسف تقريرًا لسمو أمير المنطقة الشرقية عن برامج الصندوق في المنطقة، وما قدّم للشباب والشابات خلال الفترة الماضية؛ لتوفير فرص عمل تناسب احتياجات السوق وتساهم في تعدد الفرص أمام أبناء الوطن.