شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبارك اتفاقية توفر 100 وحدة سكنية لـ 800 مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتكامل بين الجهات الخيرية، لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة، وذلك خلال مباركة سموه توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، والتي تتضمن بناء 100 وحدة سكنية لـ800 مستفيد من الأسر الأشد حاجة للسكن على مستوى محافظات المنطقة.

مسكن ملائم

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى عايض بن فرحان: إن هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للاتفاقيات الثلاثية التي أبرمتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع عدد من الجمعيات، بهدف تمليك المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة.

خطة إستراتيجية

وأضاف: «إننا في مأوى نطمح إلى مواكبة حجم التطلعات التي توليها القيادة -حفظها الله- لمنظمات القطاع غير الربحي، وانطلقت الخطة الإستراتيجية لمأوى في هذا العام واضعين في نصب أعيننا أن تكون الجمعية نموذجًا رياديًا وملهمًا في ابتكار وتطوير المسكن التنموي المستدام للأسر الأشد حاجة ومتكاملين مع شركائنا في سبيل هذه الغاية النبيلة».

تحقيق الرسالةورفع القحطاني الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لدعم سموه للقطاع الثالث لتحقيق رسالته ولجمعية مأوى لخدمة المستفيدين من خدماتها.

أهداف وخططمن ناحيته، قدّم المدير التنفيذي لمأوى م. محمد بن عدنان السمان، عرضا لمنجزات مأوى، تناول فيه مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيدا بدعم سمو أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها وقدم شرحًا عن الاتفاقية المباركة بين مأوى وجمعية البر بالمنطقة الشرقية. توقيع الاتفاقية

بعد ذلك بارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع الاتفاقية، والتي سيتم من خلالها توفير أراضٍ للمستفيدين وتغطية نصف تكاليف البناء للمستفيدين، على أن تشترك الجمعيتان في جهود تغطية النصف الآخر وإنجاز البناء وتسليمه للمستفيدين، ووقّع عن جمعية مأوى رئيس مجلس الإدارة عايض القحطاني، وعن جمعية البر المشرف العام إبراهيم بن محمد الجميح.

تكريم الشركاءثم كرَّم سموه الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة وهم مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع «سمو المجتمع» وشركة الزيت العربية أرامكو ومؤسسة المجدوعي الخيرية وشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب» ومجموعة سالم بالحمر القابضة وشركة الجبر القابضة والشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة وشركة عثمان عبدالرحمن العصيمي وشركاه التجارية والسماعيل للمقاولات العامة ومجموعة الحصان للتعليم والتدريب وشركة الأعمال والتجارة المحدودة «واتكو» ومجموعة حمود بن حمد الحماد القابضة وشركة كازابيو وشركة عرش العقارية وقيم للمحاماة والاستشارات القانونية على جهودهم المبذولة في دعم برامج الجمعية.

تمليك المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة

توفير أراض للمستفيدين وتغطية تكاليف البناء