شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مراجع لعيادات قلب «طبية مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال العام الماضي 2021م، 5548 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت العمليات الجراحية للقلب المفتوح 694 حالة، بينما بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية للقلب أكثر من 40200 ألف مستفيد. واستقبلت وحدات العناية القلبية المركزة أكثر من 2000 حالة، فيما قدم قسم عناية اليوم الواحد خدماته لأكثر من 1191 مستفيدا، وبلغت حالات إجراءات كهربائية القلب 138 حالة وأيضا تم زراعة 177 جهازا منظما للضربات القلبية.

واستخدم قسم فحص القلب تقنية الموجات فوق الصوتية لتقديم خدماته لأكثر من 14380 حالة، والذي من خلالها يتم التعرف على قوة العضلة القلبية وعلى شكل وهيئة الصمامات القلبية، وما يعتريهما من أمراض.