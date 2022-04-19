شكرا لقرائتكم خبر عن 355 شكوى على الناقلات الجوية في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تزايد أعداد الشكاوى على الناقلات الجوية التي وصلتها من مواطنين خلال شهر مارس الماضي لتسجل 355 شكوى رسمية، مقابل 231 شكوى خلال شهر مارس 2021م.

ووفقا لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه والصادر من الهيئة من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2022م، تفاوتت الشكاوى ما بين (13) و(14) و(16) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 95 %، و89 %، و83 %، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مارس عن استرجاع قيمة التذاكر أولا، ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، فضلا عن رصد شكاوى حول تأخر الرحلات، وفقدان أمتعة.

وتتضمن تصنيفات الشكاوى لخدمات النقل الجوي كلا من: استرجاع قيمة الخدمات الإضافية، تأخر الرحلات، خدمات ذوي الإعاقة، رفض الركاب، تخفيض درجة الركاب، استرجاع قيمة التذاكر، إلغاء الرحلات، الأمان في الرحلات، أمتعة مفقودة، تأخر الأمتعة، رسوم إضافية على الأمتعة، إضافة إلى تقديم الرحلات، وشاشات عرض الرحلات، ورسوم إضافية على التذاكر.