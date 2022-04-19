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مصادرة 6 أطنان خضراوات وفواكه لباعة جائلة

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الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة 42 بسطة عشوائية خلال حملة ميدانية نفذتها، أمس، على الباعة الجائلين بنطاق بلدية الصفا الفرعية، كما صادرت أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية؛ للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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