شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6 أطنان خضراوات وفواكه لباعة جائلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة 42 بسطة عشوائية خلال حملة ميدانية نفذتها، أمس، على الباعة الجائلين بنطاق بلدية الصفا الفرعية، كما صادرت أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية؛ للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.