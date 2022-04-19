شكرا لقرائتكم خبر عن 775 جولة رقابية تنذر 63 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الأسياح، منذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع العصائر والحلويات والمعجنات، وبلغت عدد الجولات الرقابية 775 جولة، وبلغ عدد الإنذارات والغرامات لبعض المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة 63 إنذارا وغرامة.

وأكدت بلدية الأسياح استمرارها لتكثيف الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين يتم من خلالها التأكد من سلامة الأغذية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المتبعة.